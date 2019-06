Esporte Inglaterra derrota Noruega por 3 a 0 e está na semifinal do Mundial Feminino As inglesas chegam na semifinal com 100% de aproveitamento. Seu próximo adversário sairá do confronto França e Estados Unidos, que se enfrentam nesta sexta-feira (28)

Terceira colocada em 2015, no Canadá, a Inglaterra derrotou a Noruega, nesta quinta-feira (27), por 3 a 0, em Le Havre, e garantiu vaga na semifinal do Mundial Feminino, que está sendo disputado na França. Seu próximo adversário, terça-feira (2 de julho), na briga por uma vaga na final, sairá do confronto desta sexta-feira (28) entre França e Estados Unidos, às 16 horas (...