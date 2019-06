Esporte Inglaterra bate Argentina e avança às oitavas de final do Mundial Feminino Com o triunfo, a seleção inglesa chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo D da competição, no qual as argentinas somam apenas um ponto e já estão fora da briga pela ponta

A Inglaterra chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, mas depois marcou um gol com a atacante Jodie Taylor na etapa final para vencer a Argentina por 1 a 0, nesta sexta-feira (14), em Le Havre, na França, para assegurar vaga nas oitavas de final do Mundial Feminino da França. Com o triunfo, a seleção inglesa chegou aos seis pontos e se isolou na lideranç...