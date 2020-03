Atletas de alto rendimento não estão imunes ao novo coronavírus, que já causou 57 mortes no Brasil até o fechamento desta edição. Pelo mundo, esportistas de futebol, basquete, vôlei, beisebol, tênis, ciclismo e natação testaram positivo e alguns sofreram com sintomas da doença, comprovando que quem tem “histórico de atleta” pode contrair o vírus com facilidade e ter complicações por causa da Covid-19.

A explicação é simples: o risco de infecção é igual para todo mundo, de qualquer idade, que se exponha de maneira que fique mais propenso a contrair o vírus. “Alguns fatores de risco são a idade, desnutrição, doenças prévias, diabetes, hipertensão etc. Atletas não costumam ter a maioria desses problemas, mas podem ter contato com o vírus e, quando isso ocorre, podem se infectar”, explicou Wladimir Queiroz, médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e professor da UNILUS.

Em um pronunciamento na terça-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a Covid-19, à qual se referiu como “gripezinha” ou “resfriadinho”, não é uma ameaça à sua saúde por causa do seu “histórico de atleta”.

O infectologista do Emílio Ribas explica que esse fator não minimiza a chance de um ex-atleta contrair a doença. “Ter sido um atleta em determinada fase da vida significa muito pouco. Quantos ex-atletas são idosos e contraíram doenças ao longo dos anos? Pode até ter tido a saúde maravilhosa quando era jovem, mas não deixa de correr riscos. A imunidade não é a mesma de um atleta regular, na verdade ela diminui cada vez que uma pessoa fica mais velha. O passado significa pouco no presente quando estamos falando de doenças”, pontuou Wladimir Queiroz.

O infectologista Boaventura Braz salienta que as chances de infecção do coronavírus em atletas de alto rendimento existem porque não há sistemas imunes ao vírus. A contaminação pode ocorrer conforme contato com o vírus.

“É igual para todas as pessoas. É um processo individualizado, que no Brasil já registrou casos de contaminação comunitária (quando não se consegue mais mapear a cadeia de infecção, ou seja, saber quem foi o responsável pela contaminação). Ser atleta, criança, jovem ou adulto não quer dizer que deixará de ter a doença. O sistema não é imune e casos podem ser graves em qualquer faixa etária ou nível de atividade esportiva”, comentou.

Por causa da preparação, o atleta de alto rendimento pode ter imunidade mais alta do que a população em geral. Isso, porém, não tira o risco de infecção. “A condição de saúde de um atleta de alto rendimento costuma ser boa e pode ser acima da população em geral, por causa da preparação alimentar, mas isso não significa que está imune a uma infecção. O mundo está mostrando isso, mesmo sendo em um grupo de pessoas com menos frequência de casos registrados”, frisou Lígia Pierroti, infectologista do Laboratório Atalaia, em São Paulo.