Esporte Inelegível, André Brasil promete lutar até o fim e espera resultado de apelação

André Brasil promete lutar até o fim para voltar a ser um atleta paralímpico. Um dos maiores nadadores adaptados do País - ele participou de três edições dos Jogos Paralímpicos, cinco Mundiais e três ParaPan - foi reclassificado e considerado inelegível para competir. "A palavra que melhor resume o que estou sentindo é indignação", disse o atleta à reportagem do Estado. Aos 34 anos, An...