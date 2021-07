Esporte Ineficiente, Vila Nova empata sem gols com o Cruzeiro no OBA Time colorado criou chances, mas voltou a pecar nas finalizações e ficou no 0 a 0 com a equipe mineira em duelo válido pela 14ª rodada da Série B

O Vila Nova criou chances, incomodou o goleiro Fábio, mas não conseguiu marcar novamente em Goiânia e ficou no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro neste sábado (24). O duelo válido pela 14ª rodada da Série B foi disputado no OBA, onde o time colorado não vence desde 30 de abril e não marca um gol desde 28 de maio. De acordo com o aplicativo Sofascore, o Vila Nova finalizou 14 vezes, mas acertou apenas três c...