Esporte Indy Muñoz morre na prova de abertura do Goiás Superbike Acidente fatal da piloto ocorreu na entrada da curva zero, a mesma em que morreu Welles Lins em agosto de 2019

A piloto Indy Muñoz, de 29 anos, morreu neste domingo (15), no autódromo de Goiânia, durante a etapa de abertura do Goiás Superbike, categoria local de motovelocidade. Ela disputava a corrida da categoria 600cc, a segunda prova do dia, que já se encaminhava para o final, após o meio-dia. Segundo quem acompanhava a prova, ela fazia a curva zero e passou reto, não fe...