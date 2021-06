Esporte Indefinido, Vila Nova precisa da vitória sobre Bahia pela Copa do Brasil Técnico Wagner Lopes não divulgou time titular que encara o tricolor baiano em Salvador

O Vila Nova precisa da vitória para se manter vivo na Copa do Brasil. O time vilanovense decide vaga diante do Bahia, às 19 horas, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe baiana tem a vantagem do empate, pois venceu a partida de ida, em Goiânia, por 1 a 0. Para se classificar, o Tigrão precisa vencer por dois ou mais gols de frente ou fazer um gol d...