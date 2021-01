Esporte Incomodado com protestos, Sampaoli avalia deixar Atlético-MG após o Brasileiro Torcedores organizados já se manifestaram três vezes nesta semana contra a irregularidade do time mineiro no Brasileirão

As pesada críticas de torcedores, principalmente de integrantes da maior organizada do Atlético-MG, colocam em xeque a permanência de Jorge Sampaoli no comando técnico do clube. Uma fonte próxima ao treinador disse à reportagem que o argentino ainda analisará sobre sua continuidade no clube para a temporada de 2021. Sampaoli se irritou com a manifestação contrária a ele ...