Esporte Incluído na Superliga, time goiano tenta viabilizar torneio Projeto do medalhista olímpico Dante ganha direito de participar após desistência de equipe de Juiz de Fora

O voleibol goiano tenta viabilizar a primeira equipe na disputa da elite da Superliga masculina. Uma parceria está sendo arquitetada entre o Goiás e gestores do Anápolis Vôlei, projeto que tem o ex-jogador da seleção brasileira, Dante, como diretor. A equipe foi incluída na próxima edição, mas terá de confirmar participação na principal competição do esporte do País até o d...