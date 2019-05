Esporte Início do Goiás na Série A pede manutenção de aproveitamento Goiás começa Brasileirão com 50% de aproveitamento e tem missão de manter pique

Com aproveitamento de 50% nas quatro primeiras rodadas, o início de Série A do Campeonato Brasileiro do Goiás é animador. A pontuação é a 4ª melhor do clube, levando em consideração as edições do torneio que disputou, desde 2003, quando teve início a era dos pontos corridos. Manter o aproveitamento, até a pausa para a Copa América, será importante passo para o time alv...