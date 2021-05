Esporte Inédito! Grêmio Anápolis conquista 1º Goianão ao vencer Vila Nova nos pênaltis Após dois empates no tempo normal dos jogos de ida e volta, equipe anapolina vence nos pênaltis por 5 a 4

Nos pênaltis, em decisão de título marcada por polêmica, tensão e emoção, o Grêmio Anápolis é o mais novo clube do interior de Goiás a entrar para a história do futebol goiano. A Raposa venceu novamente, nas penalidades, um grande time da capital, após eliminar o Atlético-GO na semifinal. Vitória nas penalidades por 5 a 4, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e...