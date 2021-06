Esporte Imprevisto no caminho para Tóquio Atletas paralímpicas do vôlei sentado precisam mudar local de treino por causa da disputa da Copa América em Goiânia

Ainda no aguardo da convocação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, atletas goianas do vôlei sentado tiveram um imprevisto nos últimos dias durante a preparação para a competição no Japão. Por causa da disputa da Copa América no Brasil, o Centro de Excelência, onde as brasileiras treinam em uma das quadras, foi cedido integralmente à Conmebol e as jogadoras ...