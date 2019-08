Esporte Implacável e cirúrgico, Bahia faz 3 a 0 no Flamengo em casa e põe fim a jejum

O Bahia talvez tenha feito a atuação mais cirúrgica de uma equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro neste domingo. Diante de um Flamengo apático, sem a menor criatividade na frente e lento na marcação, o time baiano marcou todos os gols da vitória por 3 a 0, na lotada Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13.ª rodada, ainda no primeiro tempo, com "hat-trick" (três g...