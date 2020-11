Esporte Imperatriz x Vila Nova: Tigre busca classificação, veja quem joga e como assistir Clube goiano consegue se garantir na 2ª fase se vencer o lanterna e contar com combinação de resultados

O Vila Nova encara o Imperatriz, neste sábado (21), no Estádio Frei Epifânio, com uma lista de metas que inclui voltar a jogar bem depois de um período de oscilação, encerrar a sequência de três jogos sem vitória, não ser surpreendido pelo lanterna do Grupo A e vencer para praticamente confirmar presença na próxima fase. A partida é pela antepenúltima rodada da fase ...