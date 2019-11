Esporte Imparável, Flamengo vira para cima do Bahia e já pode ser campeão no domingo Willian Arão fez contra, aos 38 do primeiro tempo. Reinier, aos 9, Bruno Henrique, aos 26, e Gabriel Barbosa, aos 42 do segundo tempo viraram para líder

Com grande repertório e força mental, o Flamengo manteve a rotina no Campeonato Brasileiro e passou pelo Bahia por 3 a 1, de virada, neste domingo, no Maracanã. A vitória deixou o time carioca, mais líder do que nunca, em condições de garantir o título nacional já no próximo domingo, com uma antecedência de quatro rodadas. Com o triunfo, agora ostentando 77 pontos e...