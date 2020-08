Esporte Imagem mostra soco de Jô nas costas de zagueiro do São Paulo, que questiona CBF O São Paulo enviou um ofício nesta segunda-feira (31), dia seguinte à partida, para a CBF para questionar a decisão da arbitragem

Imagens recuperadas do clássico disputado no domingo (30) entre São Paulo e Corinthians mostram o atacante Jô dando um soco na costas do zagueiro Diego momentos antes dos dois se estranharem dentro da área são-paulina. A agressão aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Em um ataque do Corinthians, Gustavo Mosquito procurou Jô dentro da grande área, mas o são-...