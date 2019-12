Esporte Iluminação é desafio do Atlético para adaptar estádio para a Série A Clube tem de refazer projeto com novas torres para refletores. Capacidade tem de ser para 12 mil pessoas

A necessidade de novas torres de iluminação, para atender exigência da CBF para clubes da Série A em 2020, fez o planejamento do Atlético para o Antônio Accioly mudar. A expectativa da direção rubro-negra era começar trabalhos no local, que também terá capacidade aumentada para 12 mil torcedores, exigência da competição, no início da segunda quinzena deste mês, mas será a...