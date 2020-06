Esporte 'Ilha da Luta' do UFC estreia em julho com Aldo e Durinho em lutas por cinturão Confrontos serão disputados em Yas Marina, local que já recebe o GP de Abu Dabi de Fórmula 1. A organização vai construir a sua própria infraestrutura

O UFC anunciou oficialmente a localização da "Ilha de Luta" e os escalados para o primeiro megaevento. De acordo com Dana White, presidente da organização, os combates acontecerão em Abu Dabi. O primeiro card, do UFC 251, está marcado para 11 de julho, com três disputas de cinturão. Duas delas envolvendo brasileiros. Gilbert Durinho encara Kamaru Usman pelo título dos m...