Esporte Ilesos, brasileiros do polo ajudam em resgate de tragédia em boate na Coreia Teto de casa noturna desabou neste sábado, em Gwangju, que recebeu o Mundial de Esportes Aquáticos

Palco do Mundial de Esportes Aquáticos, Gwangju, na Coreia do Sul, vivenciou uma tragédia nas primeiras horas deste sábado (27). Em uma boate onde estavam atletas do polo aquático, incluindo jogadores da seleção brasileira, duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap News. O local recebia uma confraterni...