Esporte Identificado com o Vila Nova, Rafael Santos quer marcar nome na história do Tigre Goleiro disputou 41 jogos pela equipe colorada na atual temporada, melhor número de jogos em um ano, e vê duelo contra o Vitória como divisor de águas para o Tigre

O goleiro Rafael Santos cada vez mais se sente em casa no Vila Nova. Se a fase da equipe na Série B não é boa, o jogador de 30 anos celebra o fato de ter encontrado no Tigre um local para construir idolatria e ter a oportunidade de ser titular por jogos consecutivos. São 52 jogos disputados no clube colorado desde o ano passado, sendo 42 (contando um amistoso) na atual te...