Esporte Ideias usadas por Pochettino no PSG já derrubaram Guardiola da Champions Argentino gosta que seus times saiam no contra-ataque para chegar de maneira direta ao gol adversário e abre mão da posse de bola para utilizar essa estratégia

Um time que domina a posse de bola e gosta de ocupar o campo do rival com muitos jogadores. O outro que se fecha mais atrás e, quando recupera a bola, sai rápido no contra-ataque para chegar de forma mais direta ao gol adversário. Deverá ser essa a tônica do confronto entre Paris Saint-Germain (FRA) e Manchester City (ING) nesta quarta-feira (28), no Parque dos Pr...