Ideia de demissão de Domènec ganha força no Flamengo e expõe disputa interna

O massacre por 5 a 0 sofrido para o Independiente del Valle na última quinta-feira (17), pela Copa Libertadores, trouxe à tona uma disputa interna cada vez mais aberta no Flamengo e colocou o técnico Domènec Torrent no centro do cabo de guerra. A ideia de sua demissão, inclusive, ganha força em meio ao debate interno de ideias. Após a goleada, a delegação embarc...