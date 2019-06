Esporte Ida de Bolsonaro e Moro ao Mané Garrincha divide opiniões de torcedores Nas redes sociais, torcedores lamentam presença dos políticos. Outros exaltam e elogiam postagem do Flamengo, que divulgou uma imagem no Twitter

A vitória, por 2 a 0, do Flamengo contra o CSA pela 9ª rodada da Série A, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sergio Moro, que chegaram a vestir a camisa rubro-negra, nos camarotes do Estádio Mané Garrincha. A conta oficial do Flamengo publicou uma imagem do presidente do Brasil e ministro da Justiça e nas redes sociais torced...