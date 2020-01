Esporte Ibrahimovic chega a Milão para fazer exames médicos e assinar contrato com Milan O atacante sueco estava livre no mercado desde que deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em novembro. Ele vai assinar por seis meses com a equipe rossonera

Recebido por cerca de cem torcedores, Zlatan Ibrahimovic desembarcou em um avião particular, nesta quinta-feira (2), em Milão, e foi direto para a clínica La Madonnina onde vai realizar exames médicos. O jogador sueco, de 38 anos, vai assinar contrato nesta sexta-feira com o Milan até o fim da temporada, por um salário de € 3,5 milhões (cerca de R$ 15,8 milhões), com a...