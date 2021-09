Esporte Hulk perde pênalti, e Palmeiras empata com Atlético-MG na semi da Libertadores Rivais voltam a se enfrentar na próxima terça (28), no Mineirão

O vitorioso, a vaga na final e o futebol ficaram para Belo Horizonte. Em um jogo em que as duas equipes criaram poucas chances de gol e o dono da casa nem sequer atacou, Palmeiras e Atlético-MG empataram em 0 a 0 a primeira partida semifinal da Copa Libertadores nesta terça-feira (21), no Allianz Parque. Os rivais voltam a se enfrentar na próxima terça (28), no Min...