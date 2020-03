Esporte Hulk aguarda liberação de clube chinês para treinar no Palmeiras

O atacante Hulk aguarda apenas a liberação do Shanghai SIPG, da China, para começar a treinar na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. Conforme o Estado apurou, o jogador ficará no clube por duas semanas, já que o time chinês suspendeu as atividades por causa do surto de coronavírus em seu país e só terá partidas oficiais em maio. Para iniciar os treinamentos, Hulk aguard...