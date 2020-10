Esporte Hugo pega pênalti, e Flamengo bate o Athletico-PR com gol de Bruno Henrique Com o resultado, os paranaenses completaram nove jogos sem vitórias, enquanto os cariocas chegaram à 12ª partida seguida invictos

Em jogo que teve um dono em cada tempo, os visitantes acabaram levando a melhor. Com um gol de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (28) e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa tiveram a chance de deixar a Arena da Baixada ao menos com um empate, mas Walter parou em Hugo ao cobrar pênalti, anotad...