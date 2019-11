Esporte Hugo Jorge Bravo registra chapa e deve ser aclamado como presidente do Vila Nova Dirigente foi o único conselheiro que registrou chapa e deve ser novo presidente do Tigre nos próximos dois anos. Eleição será no dia 4 de dezembro, a partir das 18h30, no OBA

O atual diretor de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, deve ser aclamado como presidente do clube pelos próximos dois anos. O dirigente anunciou que seria candidato no dia 31 de outubro e foi o único conselheiro que registrou chapa para a disputa do cargo. Nesta quinta-feira (28) encerra o período para registros. No Vila Nova, o grupo de conselheiros é dividido...