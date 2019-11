Esporte Hugo Jorge Bravo diz que Vila Nova precisa se apegar a matemática e evita polêmica com presidente Para o diretor de futebol e presidente do Conselho Deliberativo do Tigre, jogadores precisam fazer contra Sport, Oeste e Cuiabá o que não fizeram nos últimos jogos: vencer

O diretor de futebol e presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, acredita que a matemática é a única esperança do Tigre de se manter na Série B. Sucinto, o dirigente entende que chegou o momento dos atletas do clube mostraram o que não conseguiram nas últimas rodadas da competição nacional. O Tigre é o 19º colocado com 34 pontos, quatro atrá...