Esporte Hugo Jorge Bravo confirma candidatura à presidência do Vila Nova Atual diretor de futebol surge como primeiro candidato à sucessão da diretoria executiva

O Vila Nova conheceu nesta semana o primeiro nome para eleição para diretoria executiva do clube no próximo biênio 2020/2021. Hugo Jorge Bravo, atual diretor de futebol do clube e presidente do Conselho Deliberativo licenciado do cargo, comunicou a amigos que será candidato ao pleito marcado para o início do mês de dezembro. Hugo Jorge Bravo evita falar sobre ...