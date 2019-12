Esporte Hugo Jorge Bravo é aclamado presidente do Vila Nova No clube há mais de dez anos, dirigente assume o Tigre após passagem de Ecival Martins e terá a missão de comandar a equipe colorada pelos próximos anos

Em aclamação na noite desta quarta-feira (4), Hugo Jorge Bravo, de 35 anos, foi nomeado como presidente do Vila Nova pelos próximos dois anos (2020/21). Como não houve inscrição de outra chapa, o dirigente foi aclamado durante a eleição realizada na sede social do clube, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. "Honra estar presente aqui. Sou capitão da Polícia Milita...