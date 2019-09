Esporte Hostilizado pela torcida, Neymar faz gol no fim e dá vitória ao PSG sobre o Lyon Brasileiro voltou a decidir uma partida do time parisiense no fim do duelo. Antes deste domingo, já havia marcado contra o Strasbourg, nos acréscimos, no final de semana passado

Apesar dos rumores sobre sua saída do Paris Saint-Germain no começo desta temporada, o atacante Neymar voltou a decidir uma partida para o time da capital francesa neste domingo. Jogando fora de casa, o brasileiro suportou a pressão da torcida do Lyon e garantiu a vitória do PSG por 1 a 0, deixando sua marca no fim do jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Francês. ...