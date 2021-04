Esporte Hospital de Luziânia recebe ambulância doada pela CBF

No projeto Craque da Saúde, em que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) doa uma ambulância para cada estado, o Hospital Regional de Luziânia recebeu a doação nesta quinta-feira (22). O governador Ronaldo Caiado (DEM) recebeu a ambulância ao lado do diretor do hospital, Getro Pádua, e do secretário de Saúde Ismael Alexandrino. "O futebol agora, ainda faz u...