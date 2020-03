Esporte Honda estreia com gol de pênalti, mas Botafogo apenas empata contra o Bangu No Engenhão vazio por causa da pandemia do novo coronavírus, o time não conseguiu sustentar a vantagem obtida

Keisuke Honda deu algumas amostras de seu talento e ainda marcou um gol em sua aguardada estreia no Botafogo, mas assim mesmo a tarde não foi inteiramente feliz para os alvinegros. Em um estádio do Engenhão vazio por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, o time botafoguense não conseguiu sustentar a vantagem obtida com o tento de pênalti do meia j...