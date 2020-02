Esporte Honda diz que escolheu Botafogo pela 'paixão' da torcida: 'Nunca vi nada assim' "Obrigado" e "muito prazer" são as palavras que Honda sabe falar em português. Ele disse que vai estudar para melhorar no idioma e confirmou que há em seu contrato uma cláusula de rescisão após os Jogos de Tóquio

Keisuke Honda foi oficialmente apresentado no Botafogo. O japonês contou que a mobilização dos torcedores foi fundamental para escolher o clube alvinegro, agradeceu as manifestações de carinho da torcida e garantiu que deve estar apto para estrear em duas ou três semanas. O duelo amistoso do time sub-17 diante do Boavista no Engenhão, vencido pelo alvinegro por 3 a 0...