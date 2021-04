Esporte Homenagem foi um remédio para a alma Em recuperação das sequelas provocadas pela Covid-19, Joanne Almeida vibra com gol marcado por Marco Goiano

Foi da casa da mãe, Leila, em Goiânia, que Joanne viu pela televisão sua profecia se cumprir. Antes da partida, no grupo de mensagens dos familiares de jogadores do Jaraguá, ela previa que o marido balançaria as redes na Serrinha. Ainda em recuperação dos efeitos da Covid-19 e do longo período de internação, Joanne se emocionou muito com o gol e com a homenagem a ela ...