Esporte Holanda proíbe eventos até setembro e temporada do futebol será encerrada A Federação Holandesa de Futebol reagiu à determinação dizendo que pretende cancelar o restante da temporada e consultará a Uefa

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, estendeu a proibição de grandes eventos, incluindo os esportivos, até 1º de setembro, para evitar a propagação do coronavírus, em uma determinação que representará efetivamente o fim da temporada 2019/2020 no futebol do país. "É melhor ser cauteloso agora do que se arrepender depois", afirmou Rutte. A Federação Holandesa d...