Esporte Holanda derrota Suécia na prorrogação e vai decidir Mundial Feminino com os EUA Holandesas estão em seu segundo Mundial e vão enfrentar os Estados Unidos, domingo, às 12 horas (horário de Brasília)

Em um jogo marcado pela alternância no poder da partida e consequentemente bastante equilibrado, a Holanda derrotou a Suécia, por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), em Lyon, na França, com gol marcado no primeiro tempo da prorrogação, após empate sem gols nos 90 minutos regulamentares. Com o resultado, as holandesas, que participaram pela segunda vez de um Mundial, vã...