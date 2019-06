Esporte Holanda bate Japão e se torna 7ª seleção europeia nas quartas do Mundial Feminino

O domínio do Mundial Feminino pelas seleções europeias é praticamente completo. Nesta terça-feira, no duelo que encerrou as oitavas de final, a Holanda se tornou a sétima seleção do Velho Continente garantida nas quartas ao derrotar o Japão por 2 a 1, na partida disputada no Roazhon Park, em Rennes. A rival da Holanda nas quartas será a Itália, que superou outra ...