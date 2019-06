Esporte Holanda bate Itália, mantém 100% e vai à semi do Mundial Feminino pela 1ª vez O adversário na próxima fase das holandesas sai do vencedor do duelo entre Alemanha e Suécia

Comandada pela inspiração da meia-campista Sherida Spitse e com um segundo tempo arrasador, a seleção da Holanda derrotou a Itália, por 2 a 0, neste sábado, em Valenciennes, manteve os 100% de aproveitamento no torneio e se classificou pela primeira vez em sua história a uma semifinal do Mundial Feminino. O adversário na próxima fase das holandesas sai do vencedor...