Esporte Holanda bate a Inglaterra de virada e pegará Portugal na final da Liga das Nações Depois de ter fracassado na tentativa de se classificar para a Eurocopa de 2016 e para o Mundial de 2018, a Holanda tentará conquistar seu primeiro troféu neste ciclo que visa a Euro de 2020 e a Copa de 2022, no Catar

No duelo entre duas seleções que possuem novas e talentosas gerações, a Holanda levou a melhor sobre a Inglaterra ao vencer a rival por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira, no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães (POR). Com o triunfo, os holandeses avançaram à decisão da Liga das Nações da Uefa, na qual terão pela frente Portugal, no domingo, às 15h45 (de Brasília), n...