Esporte Holandês Robben anuncia aposentadoria do futebol aos 35 anos Agora fora dos gramados, Robben espera aproveitar mais o tempo com a sua família

O atacante Arjen Robben anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do futebol. Sem clube desde o fim da temporada 2018/2019 da Europa, em função do encerramento do seu contrato com o Bayern de Munique, o jogador holandês confirmou nesta quinta-feira a sua decisão de deixar os gramados aos 35 anos. Ao anunciar a sua decisão, Robben declarou que coração e mente se ...