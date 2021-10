Esporte ‘Hoje somos um time maduro’, celebra técnico do Vila Nova Higo Magalhães comemora acerto na busca por equilíbrio, mas reforça que principal objetivo da temporada ainda não foi conquistado

O técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, celebrou o fato do time colorado ter encontrado o equilíbrio entre dois setores do time: ataque e defesa. O time colorado segue entre as melhores defesas da Série B, tem a terceira melhor ao lado de Goiás e CSA com 23 gols sofridos, e o ataque passou a funcionar no returno. O Tigre é dono do 5º melhor ataque no 2º turno, com 11 gols...