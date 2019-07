Esporte Histórico recente de acessos e adequação à realidade financeira levam Cabo ao Vila Nova Presidente do Tigre ressalta os motivos que o fizeram procurar o ex-treinador de Atlético e CSA

Marcelo Cabo conhece o caminho para o acesso à Série A, não é um técnico caro e já tinha ligação com o principal dirigente do Vila Nova, o presidente Ecival Martins. Esses aspectos fizeram com o que o Tigre o estabelecesse rapidamente como alvo após demitir Eduardo Baptista, sábado (13). O clube colorado sequer desviou o foco e teve uma negociação rápida, encerrada na no...