Esporte Histórico positivo contra Oeste é combustível para reação do Atlético Depois de cair para o CRB em Maceió, a delegação rubro-negra segue para São Paulo, onde enfrenta o Oeste (SP)

A derrota para o CRB ligou de vez o sinal de alerta no Atlético. O time rubro-negro segue no grupo de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, mas sabe que não pode mais errar se quiser retornar à elite do futebol brasileiro. O próximo passo do Dragão é contra um velho conhecido com histórico de partidas marcantes na Série B. O retrospecto é positivo ao Dragão. ...