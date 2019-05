Esporte Histórico! Liverpool goleia Barcelona por 4 a 0 e avança à final da Liga dos Campeões Time comandado pelo alemão Jürgen Klopp aguarda o classificado do duelo entre Ajax e Tottenham. A final será disputada no dia 1º de junho, em Madri

Em uma das reviravoltas mais épicas da história do futebol, o Liverpool se classificou para a final da Liga dos Campeões ao golear o Barcelona por 4 a 0, nesta terça-feira (7), no estádio Anfield, na Inglaterra. Agora, o time do técnico alemão Jürgen Klopp aguarda o classificado do duelo entre Ajax e Tottenham, nesta quarta-feira, em Amsterdã, para a grande disputa d...