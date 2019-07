Esporte Histórico contra Lionel Messi favorece o Brasil em semifinal da Copa América Em nove jogos, argentino soma cinco derrotas, três vitórias e um empate

Sem Neymar, cortado da lista de convocados da Copa América às vésperas do início do torneio após romper os ligamentos do tornozelo direito, os holofotes estão em cima de Lionel Messi para o confronto entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas semifinais da competição continental. O craque é praticamente a estrela s...