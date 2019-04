Esporte Histórias de mudança de vida lotam o autódromo na Maratona de Revezamento Prova de colaboração entre equipes reuniu atletas que venceram limites

Cerca de duas mil pessoas com idades e motivações distintas, mas com o mesmo amor pela corrida, encheram, ontem, a pista do autódromo de Goiânia de disposição e alegria na 4ª edição da Maratona de Revezamento ASICS, realizada pelo POPULAR. Em empreitada solo, em duplas, quartetos ou octetos, a galera encarou o desafio da prova, que teve percursos de 5km e 42,2km, este ...