Esporte História: Crac é único goiano que conseguiu subir da D pra C

No futebol goiano, só um clube, o Crac, conquistou o acesso da Série D à Série C do Brasileiro. A Aparecidense pretende seguir o mesmo caminho do time catalano, que não só conseguiu mudar de divisão como, ainda, decidiu o título da Série D de 2012 - foi vice, ao perder a final para o Sampaio Corrêa-MA - em sistema de disputa semelhante ao atual, mas com menos participa...