Esporte Hexacampeão, Hamilton diz querer disputa mais acirrada na Fórmula 1 Piloto inglês venceu três das quatro provas realizadas e lidera o Mundial de Pilotos

Seis vezes campeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton lamentou a falta de competitividade na busca pelo título. Nesta temporada, ele já venceu três das quatro provas realizadas e lidera a competição. "Honestamente, eu cresci, especialmente quando você está no kart, com as corridas roda a roda, é isso que sempre me excitou, e é isso que me...